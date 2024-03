Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de…

- "Astazi, incepand cu ora 18,00, va avea loc Consiliul Politic National al PNL (in format online)", se arata in anuntul transmis presei.Pe 21 martie, Biroul Politic National al PNL a validat candidatii liberali de pe lista comuna PSD-PNL pentru europarlamentare.Cu aceasta ocazie, presedintele PNL, Nicolae…

- Consiliul Superior al Procurorilor s-a intrunit astazi in ședința. Pe ordinea de zi sunt patru subiecte, printre care și proba de interviu in cadrul concursului pentru selectarea inspectorilor in Inspecția procurorilor.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, astazi, in sedinta la Palatul Cotroceni.Saptamana trecuta, Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a convocat aceasta sedinta, care se va desfasura incepand cu ora 13,00. Sursa citata a precizat ca pe ordinea de zi…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, miercuri, 14 februarie 2024, ora 1400 . Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectele de pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare nr. 52 2024 privind constatarea…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi, 30 ianuarie 2024, in prima sedinta ordinara din acest an, pentru a dezbate si vota un numar de 13 proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi. Primul proiect aflat pe ordinea de zi a vizat aprobarea solicitarii de trecere a imobilului "Palat administrativ",…

- Consiliul local al municipiului Constanta se reuneste in sedinta ordinara, astazi joi, 28.12.2023, ora 14.00 printr o platforma online de videoconferinta. Iata ce se afla pe ordinea de zi ordinara: Depunerea juramantului de catre domnul Gavrila Florin Tudor; Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare…