- Medicul chirurg Paul Ichim avertizeaza asupra faptului ca situatia este critica in spitale din cauza COVID-19 si face un apel la vaccinare. „Din cauza dihaniei asteia, multi bolnavi cu afectiuni oncologice n-a fost depistati la timp. Nu exista doar Covid, restul bolilor fac ravagii”, spune medicul.

- Așa descrie medicul Fiorella Mitoiu, șefa Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul Sf. Pantelimon din București, intr-o postare pe Facebook, preluata de HotNews , cadoul primit marți, 12 octombrie, de ea și de colegii ei. „Un zambet intr-o mare de chin și suferința…”, a scris medicul de la Spitalul…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca masurile luate pana acum sunt menite sa garanteze propagarea pandemiei, „probabil pe baza unui scenariu bolnav de imunizare de turma prin infectare in masa”. Romania a inregistrat cel mai grav bilant COVID si a ramas…

- Medicul chirurg Paul Ichim, de la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, avertizeaza asupra faptului ca amanarea operatiilor timp de 30 de zile va avea efecte foarte grave, iar decizia autoritatilor ar putea sa se prelungeasca, tinand cont de faptul ca spitalele si sectiile ATI sunt pline cu pacienti…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa “insuficient”…

- Un cunoscut medic din Galați trage un semnal de alarma privitor la valul 4 al pandemiei de COVID 19. O sa ne iasa vara pe nas, spune medicul care este ingrijorat de faptul ca opinia publica va accepta situația. Chirurgul Paul Ichim a comentat pe Facebook situația din spitale și s-a aratat…

- Poliția posteaza o imagine in care apar 3 copii in portbagajul unei mașini. „Nu mai incapeau restul de 12 persoane altfel”, comenteaza un internaut. „Oameni buni, Luați aceasta imagine ca exemplu de: AȘA NU! Un copil nu este un bagaj pe care sa il așezi in mașina, dupa ce ai terminat cumparaturile!…

- Atleta Andreea Miklos nu va putea participa la Jocurile Olimpice, deși se afla la Tokyo. Sportiva in varsta de 22 de ani a simțit dureri dupa primele antrenamente in Japonia, in cantonamentul facut inainte de intrarea in Satul Olimpic, a anunțat Comitelul Olimpic și Sportiv Roman, pe pagina de Facebook.…