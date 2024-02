Discuții aprinse, miercuri, la PNL, motivul fiind participarea la alegerile pentru Parlamentul European pe liste comune PNL-PSD. Daca PSD a votat in unanimitate aceasta propunere, la PNL au fost cinci voturi impotriva. Cei care s-au opus au fost Florin Cițu, Ilie Bolojan, Florin Birta, Robert Sighiartau și Ioan Turc. Au mai fost doua abțineri (Cristian Buican și Alin Nica), in timp ce 58 voturi au fost „pentru”. „La BPN -ul de azi am votat IMPOTRIVA listei comune PNL-PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Niciodata nu voi vota un socialist/pesedist! Este o alianța toxica pentru romani și…