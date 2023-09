Daca nu platești parcarea de 5 lei pe ora, in București, și nici amenda de 200 de lei, ai putea sa te trezești cu o „bucurie” de aproape 2.500 de lei acasa. Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei.Un proiect de hotarare in acest sens, initiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Potrivit prevederilor actuale, soferii care nu platesc tariful de parcare de 5 lei primesc o amenda in valoare de 200 de…