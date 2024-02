Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a atras atenția asupra mai multor terase care au fost construite ilegal pe malul Lacului Herastrau, incluzand in aceasta lista și Taverna Racilor, cea deținuta de cunoscutul Pescobar. Primarul a informat public ca toți…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis in weekend ca patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie in Parcul Herastrau și ca au 72 de ore sa le demoleze. Primarul general Nicușor Dan a afirmat ca nu este de…

- „Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fara autorizație pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Poliția Locala a Municipiului București, singura instituție care are competența sa faca astfel de verificari in zonele…

- „Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fara autorizație pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Poliția Locala a Municipiului București, singura instituție care are competența sa faca astfel de verificari in zonele…

- Polițiștii din Sectorul 1 au descoperit ca mai multe terase din sectorul 1 al Capitalei funcționeaza fara autorizație de funcționare. Anunțul a fost facut de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. In urma controalelor, autoritațile au acordat 72 ore patronilor pentru desfiintarea lucrarilor ilegale,…

- Razboi total intre Clotilde Armand si patronii teraselor de fite din Herastrau. Ultimatum de 72 de orePrimarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, sambata, ca mai multe terase au fost ridicate fara autorizatie pe malul Lacului Herastrau, unele chiar pe domeniul public. Politia Locala a dat 72…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…