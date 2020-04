Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a impus izolarea totala a populatiei de vineri, la miezul noptii, si pana la 12 aprilie, pentru a lupta contra raspandirii noului coronavirus, a afirmat premierul Leo Varadkar, conform AFP.

- O asistenta de la Spitalul Județean Sueava, care a avut grija, impreuna cu alte colege, de o pacienta cu coronavirus, a facut dezvaluiri șocante despre felul in care se simte, și deși a facut testul, nu cunoaște rezultatul.

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca aceasta criza a coronavirusului va schimba percepția populației asupra autoritaților și asupra modului in care se raporteaza la oamenii politici. In opinia lui Petrache, dupa aceasta criza, in Romania nu va mai funcționa sloganul ”merge și așa”.”Cum…

- Rares Bogdan a atras atenția ca medicii sa fie lasați in pace, caci "e singura șansa sa nu ajungem sa ne plangem morții cu zecile sau sutele". "Lumea e speriata, e trista, e șocata și tocmai de aceea e mai necesar decat oricand sa fim SOLIDARI și RESPONSABILI", a mai subliniat liberalul. Rareș…

- A decedat cunoscutul ziarist, publicist, analist politic si profesor universitar, Petru Bogatu.S-a intamplat cu puțin timp in urma la un spital din Capitala, unde a fost internat recent.Din pacate, cancerul de care suferea de mai demult, a dat complicații ce i-au luat viața.

- Medicul din Suceava, Mircea Puscasu, a sters de pe contul sau de Facebook postarea in care indemna la nesupunere civica, in plina pandemie de coronavirus. El a explicat ce l-a determinat sa faca un astfel de gest.

- Pandemia de coronavirus a cuprins aproape tot globul, iar cercetatorii și specialiștii lucreaza de ceva timp la gasirea unui antivirus. Primele informații au aratat ca e nevoie de cel puțin un an pentru a-l crea. Pentru a grabi acest termen, dar și pentru a oferi soluții la provocarile aparute in urma…