Stiri pe aceeasi tema

- iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie in masa pentru 2024 sau 2025, potrivit articolului din The Information. Apple a abordat recent cel putin un producator din Asia pentru componente legate de doua iPhone-uri pliabile de dimensiuni diferite.…

- Clubul de volei CSM Constanta a anuntat, duminica, decesul fostului sau jucator Paul Camui, in varsta de doar 27 de ani. Acesta promovase in Divizia A, in 2021, cu gruparea de la malul marii.„Lumea voleiului și a celor de la CSM Constanța este mai saraca de astazi! Am ramas fara Paul Camui, jucator…

- Un platou submarin din Oceanul Pacific, cu o dimensiune mai mare decat cea a statului Idaho, a inceput sa se contureze prin erupții vulcanice in perioada Cretacicului (intre acum 145 și 66 de milioane de ani) și inca evolueaza in prezent.Platoul de la granița melaneziana, situat la est de Insulele…

- “2024 nu este in discutie cu impozite si taxe. Anul 2024 este cu zero impozite si taxe. Sa fie clar. E respectul minim, decenta minima pentru mediul de afaceri si nici nu ar fi corect si cinstit”, a declarat Marcel Bolos luni, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca trebuie realizata o reforma a…

- Inteligența artificiala (IA) a reușit sa evidențieze detalii neobservate anterior de ochiul uman, dezvaluind ca ceva neobișnuit poate exista intr-o pictura atribuita lui Raphael. Acest avans recent sugereaza posibilitatea ca lucrarea respectiva sa nu fi fost creata de celebrul artist.Detaliul in…

- Lumea incepe deja sa intre in 2024. Insula Kiribati, situata in Oceanul Pacific, a intrat deja in 2024 la ora 12:00, avind un avans de 14 ore fata de Greenwich Mean Time (GMT). O ora mai tirziu, Tonga, Samoa si parti din Noua Zeelanda ajung la 2024, transmite Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. Va…

- Un tanar de 37 de ani din Darabni, județul Botoșani, a reușit sa transforme o firma de apartament intr-un jucator pe piața mondiala in domeniul produselor executate cu imprimante 3D, producand pentru chinezi, americani, elvețieni sau japonezi. Acum, spera sa realizeze și o mica fabrica.

- Mohamed Salah (31 de ani) a fost atacat pe rețelele sociale, dupa ce a postat pe X (fostul Twitter) o poza cu bradul impodobit și un mesaj referitor la conflictul dintre Israel și Palestina. „Este atat de dezgustator, Salah! Tu ești musulman, nu creștin, și Craciunul nostru este in aprilie. Sa-ți fie…