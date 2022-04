Marea lansare: Sonja lansează single-ul “Don’t Say Goodbye” Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate de sufletul meu. Dintre toate piesele lansate aici am pus in versuri exact ce simțeam la acel moment. Melodia este despre dragoste, dar și despre frica de a pași intr-un nou capitol sau o noua relație. Aș putea spune ca este despre frumusețea și vulnerabilitatea inceputurilor.” Piesa “Don”t Say Goodbye”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

