UNKLFNKL si Ioana Ignat reinventeaza piesele de dragoste si lanseaza “6 Feet Deep”

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Paulina deschide calea catre cel de-al treilea material discografic, “Te iubesc, te urasc”, și lanseaza prima melodie de pe viitorul album, pregatit pentru publicare in luna martie a acestui an. Piesa “Alcatraz”, compusa și produsa de catre Paulina, “este despre iubirea care se simte ca o inchisoare,…

- Winael, finalistul Vocea Romaniei 2022, lanseaza piesa „Leila”. Artistul originar din Caraibe, Winael, lanseaza cea de-a treia piesa din cariera –„Leila”, din seria de cinci piese pe care acesta le are in curs de lansare. „Leila” este o creație muzicala ce combina armonios sound-uri diverse, aducand…

- Andreea Bostanica e genul de apariție care intoarce orice privire, iar asta se vede și in numerele pe care le strange pe platformele de socializare. Acum, artista se intoarce la prima ei iubire reala, muzica, și lanseaza ,,N-o sa te”, o piesa care vorbește despre experiența unei prime iubiri adanci,…

- Dupa ce a lansat un album anul acesta, „AFRODISIAC”, JUNO are toate motivele sa petreaca pana-n zori și sa fie EROU. Artistul a lansat piesa EROU și are un vibe potrivit pentru petrecerea la care vrei sa mergi weekend-ul asta. JUNO este sufletul oricarei petreceri, iar acest lucru nu e un secret pentru…

- Bianca Tilici și Liviu Teodorescu au lansat “Pe val”, o combinație captivanta de voci spectaculoase și emoții sincere. Piesa promite sa cucereasca ascultatorii prin profunzimea versurilor și refrenul fredonabil. Bianca Tilici a declarat “Este piesa la care țin foarte mult și ma bucur ca in sfarșit…

- Prestige Orchestra vine in fața publicului cu o surpriza muzicala care de la prima nota și pana la ultimul refren provoaca piele de gaina celor ce o asculta. Pe masura ce este traita muzical, piesa devine din ce in ce mai puternica, iar emoțiile nascute p

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…