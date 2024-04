Stiri pe aceeasi tema

- Tonight is about me, not about you… Fii gata sa dai volumul la maxim și sa intri pe ringul de dans, pentru ca Holy Molly lanseaza noul sau single electrizant, “Favorite Song”! Aceasta piesa plina de energie este garantata sa dea startul petrecerii cu ritmurile sale molipsitoare și melodiile captivante.…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata “Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala, cu un mesaj care transmite dorința de a trai fiecare…

- In acordurile provocatoare ale unui pian, Adi Istrate iși lasa sufletul sa se scufunde intr-o poveste de dragoste nebuna, un vartej de emoții in care conexiunea dintre doi oameni se aprinde și devine obsedanta. Cu fiecare nota pe care o atinge, cu fiecare cuvant pe care il interpreteaza, Adi Istrate…

- Știi acea perioada frumoasa in care grijile nu existau? Ei bine, Proconsul ne indeamna sa ne oprim o secunda și sa ne amintim cu melancolie de vremurile in care visurile intotdeauna se implineau. “In lumea ta” ne poarta printr-o stare nostalgica, dar in același timp transmite mesajul unei iubiri sincere,…

- O colaborare inedita, versuri pe cat de șocante, pe atat de potrivite, o piesa puternica, plina de ritm, esența, spectacol – UNKLFNKL și Ioana Ignat lanseaza piesa “6 Feet Deep” alaturi de un videoclip venit din viitor. „Daca nu te vad, nu am sa traiesc pana la sfarșitul verii”, „Cumpara-ți niște haine…

- O noua piesa, o noua colaborare, multe emoții și sensibilitate! Este vorba despre buzoianul Andrei Ursu și noua piesa „Noaptea ne fura iubiri”, o colaborare de succes cu vedeta Theo Rose. Cunoscut pentru abordarea sa sincera și emoționala in muzica, Andrei Ursu iși surprinde fanii din nou și arunca…

- Eva Timush i se alatura lui ADI pentru a aduce o nota distinctiva piesei ,,Un pic”. Piesa devine o calatorie in lumea sentimentelor, provocandu-ne sa reflectam la ce și cum simțim, fara a oferi raspunsuri imediate. Versurile, asemenea unui jurnal personal, expun gandurile și trairile artiștilor intr-un…