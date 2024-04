Holy Molly și Zodier îți aduc videoclipul piesei ,,Fericit” Videoclipul piesei „Fericit”, colaborarea dintre Holy Molly și Zodier, este o explorare plina de culoare și creativitate a diferitelor fațete ale fericirii. Cu un decor vibrant și o paleta de culori vii, videoclipul se remarca printr-o serie de scene in care cei doi artiști interpreteaza mai multe personaje, fiecare ilustrand o latura diferita a cautarii fericirii. Scenariul videoclipului pune un accent puternic pe diversitatea experiențelor umane și pe multiplele cai prin care oamenii pot gasi fericirea. De la activitați cotidiene la cele mai creativ-expresive, mesajul este ca fericirea este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

