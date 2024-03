Rețelele de socializare – capcane colective cu consecințe incalculabile Conectivitatea digitala a devenit o norma sociala. Rețelele de socializare stau in centrul interacțiunii umane, dar și a dezbaterilor privind impactul lor asupra sanatații mintale. O analiza recenta scoate in evidența paradoxul in care ne regasim: deși criticate pentru crearea unei dependențe distructive, aceste platforme sunt de o importanța vitala intr-o lume in care interconectivitatea definește relațiile și comunicarea. Propunerea de interzicere a aplicației TikTok in Statele Unite, reflectata in discuțiile recente, ar putea deschide uși spre o realitate in care toate rețelele de socializare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

