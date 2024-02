Tamiga & 2Bad – Amor Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata “Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala, cu un mesaj care transmite dorința de a trai fiecare moment alaturi de ea. “Amor” este o melodie care te va cuceri imediat prin sunetul sau fresh și versurile sale pline de sensibilitate. Este o piesa pe care nu te vei putea abține sa o asculți in reluare și care va deveni rapid una dintre preferatele tale. Pareri? The post Tamiga & 2Bad – Amor appeared… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

