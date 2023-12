Marcel Ciolacu pleacă în SUA. Cu cine se va întâlni la americani Premierul va pleca intr-o vizita oficiala in SUA, unde se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul Apararii, Lloyd Austin. Duminica, 3 decembrie, Marcel Ciolacu va vizita Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, apoi va participa la o recepție cu membri ai comunitații romanești din zona Washington-Virginia-Maryland. Luni, premierul Ciolacu va depune o coroana la Cimitirul Eroilor Arlington din Washington, urmata de o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul Apararii. Tot luni, Marcel Ciolacu se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

