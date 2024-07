Emisiile de carbon ale Google au crescut din cauza AI Google elibereaza mai multe gaze cu efect de sera decat oricand. Emisiile sale de CO2 au crescut cu 48% in ultimii cinci ani. Acest lucru se intampla in ciuda intenției gigantului tehnologic de a produce emisii nete zero pana in 2030. Microsoft și Amazon se lovesc de aceeași problema. Cel mai recent raport de mediu al […] The post Emisiile de carbon ale Google au crescut din cauza AI appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

