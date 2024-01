Marcel Ciolacu: ”Niciun kilogram de grâu ucrainean nu va rămâne în România” Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat, atat cu președintele Zelenski, cu cat și cu prim-ministrul Ucrainei, cu toții ne-am ținut de cuvant. Am solicitat sa termine cu limba moldoveneasca și știți foarte bine ca am facut o ședința de Guvern comuna unde s-a decis acest lucru și pe urma a trecut și prin Parlament. In ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

