- Premierul Marcel Ciolacu este in a doua zi a vizitei in Statele Unite. Urmeaza sa aiba discuții, astazi, cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Aseara, Marcel Ciolacu a avut tradiționala intalnire cu reprezentanții romanilor, carora le-a povestit ca in urma cu 30 de ani a vrut sa aleaga "calea…

- ”Fac parte dintr-o generatie in care am fost invatati sa nu irosim resursele pe care le avem la dispozitie. Imi amintesc cum in copilarie toate mingile de fotbal ni le luam cu banii stransi pe sticlele pe care le strangeam zile in sir toti copiii de la bloc. Dar dincolo de aceste mici beneficii, cred…

- Premierul a declarat, dupa sedinta conducerii partidului, ca astazi va avea o intalnire cu bancile, apoi cu IMM-urile, pe tema plafonarii platilor cash. ”Nu este vorba de renuntare, este vorba sa nu fie lumea afectata. Nu stiu daca modificarea plafoanelor este cea mai buna solutie. Este o problema…