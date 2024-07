Stiri pe aceeasi tema

- A treia ediție a celui mai mare festival romanesc din Statele Unite al Americii, “Romanian Weekend at The Wharf”, a avut loc pe incantatoarea promenada The Wharf din Washington, DC, timp de trei zile, in perioada 12-14 iulie 2024.Organizat de Ambasada Romaniei in S.U.A.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca pana la sfarșitul acestui an, romanii vor putea calatori in SUA fara a fi nevoie de vize și ca romanii din Spania vor putea beneficia de cetațenie dubla, romana și spaniola. De asemenea, conform declarațiilor lui Ciolacu, Romania va deveni parte a spațiului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca pana la sfarsitul anului Romania va intra in Programul Visa Waiver, va fi gata acordul cu Spania, privind dubla cetațenie, si ca din punctul sau de vedere, „mai mult ca sigur vom intra terestru in Schengen.”

- Presedintele Consiliului de Ministri al Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, a fost primit, sambata, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Marcel Ciolacu. Inaintea intalnirii, Marcel Ciolacu a declarat ca, pana la finalul acestui an, va fi gata acordul intre Romania si Spania privind dubla cetatenie.…

- Irina Columbeanu s-a intors zilele trecute in Romania, dupa ce nu și-a mai vazut tatal de 6 ani. Intr-un interviu emoționant pentru WOWbiz.ro, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a facut dezvaluiri despre viața ei in America.In urma cu 6 ani, Irina Columbeanu a decis sa se mute in Statele…

- In sfarsit, romanii nu trebuie sa mai faca escale si sa doarma prin aeroporturi cand vor sa „zboare” catre SUA. Compania HiSky opereaza vineri, 7 iunie, de pe aeroportul International Henri Coanda, primul zbor direct din Bucuresti catre Statele Unite ale Americii (SUA), dupa mai mult de 20 de ani. Calatoria…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca este ferm convins ca in octombrie, cel tarziu, Romania nu o sa mai aiba vize cu Statele Unite si ca tara noastra va intra in acest an si in Schengen cu granitele terestre.