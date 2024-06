Stiri pe aceeasi tema

- Basescu considera ca retragerea ajutorului oferit de Romania pentru Ucraina ar fi o greșeala.„Ar trebui sa judece prioritațile CSAT-ul și anume opțiunea intre a participa la efortul de a-i opri pe ruși sau a nu participa la acest efort. Cred ca ar fi o mare greseala a Romaniei cu atat mai mult cu cat…

- Economistul Cristian Mureșan spune ca in 1989, țari precum Polonia și Romania au plecat pe picior de egalitate și au avut o creștere spectaculoasa a PIB-ului, mai ales dupa aderarea la Uniunea Europeana.

- Pe 9 și 10 mai, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unul din cele cele mai importante evenimente de business din sistemul cameral romanesc. Vor participa reprezentanți din 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia…

- In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -5,2% fața de martie 2023, atingandu-se un nivel de 1.031.875 unitați. In perioada ianuarie-martie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE: 2.768.639 unitați, o creștere cu +4.4% fața de perioada similara din…

- Un castor a fost fotografiat azi-dimineața, in timp ce trecerea pe la trecerea pentru pietoni din zona Parcului central, de langa podul Arieșului, inainte de sensul giratoriu din Piața Romana. ”Azi dimineața trecea un castor pe trecerea de pietoni de pe pod, inainte de sens. Mi s-a parut foarte draguț…

- Noul feed implemetat in Europa funcțioenaza deja in Statele Unite și ar fi contribuit la o creștere cu 24% a conținutului din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii la nivel global de la lansare, potrivit unui comunicat TikTok.Persoanele sub 18 ani vor avea feed-ul educațional activat…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, anunta ca va infiinta o structura permanenta de colaborare intre firmele din Romania si antreprenorii romani care si-au construit o firma in strainatate, in vederea colaborarii si intensificarii schimburilor comerciale, precum si pentru consolidarea firmelor…

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…