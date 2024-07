Tîlvăr, luat la întrebări. „Rații militare etichetate în română” din Germania Deputatul Dumitru Coarna, i-a adresat ministrului Apararii o interpelare in care solicita sa confirme sau sa infirme informațiile care circula, conform carora intr-o fabrica din Germania, din Nurnberg, sunt pregatite mari cantitați de rații militare care poarta etichete romanesti. ALERTA! Se pregatește Romania de razboi? Se pare ca 200 de tiruri cu rații militare etichetate in limba romana au sosit din Germania! Am adresat o intrebare domnului Angel Tilvar, ministrul apararii, pentru ca este obligat sa clarifice aceste informații. Romanii trebuie sa cunoasca adevarul, a scris deputatul pe Facebook,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

