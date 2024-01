Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- "Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor. Categoric, vor fi discutii in interiorul Partidului Social Democrat, sunt convins ca si in interiorul Partidului National Liberal. Dar decizia ar trebui sa o luam dupa ce consultam si romanii",…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca in acest an se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear pentru pensionari si suma alocata acestora. ”Nu-i uitam nici pe pensionari, dupa indexarea pensiilor cu 13,8% azi venim cu alta masura așteptata de aceștia aprobam o hotarare de Guvern pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis ca protestul fermierilor are la baza o serie de nemulțumiri acumulate, din cauza lipsei dialogului și și-a exprimat disponibilitatea sa se intalneasca atat el, cat și membri ai Cabinetului lui cu cei nemulțumiți pentru a ajunge la o soluție. ”Eu cred ca sunt niște…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca țara noastra nu are cum sa saraceasca exact din cauza organizarii tuturor rundelor de alegeri la timpul lor, scenariul comasarii unora dintre ele fiind unul prematur. Liderul PSD da astfel o replica liberalilor care au avansat argumentul economic.

- Premierul Marcel Ciolacu nu exclude sa existe posibilitatea comasarii alegerilor, insa a precizat luni seara, intr-un interviu pentru Antena 3, ca este prematura discutarea unui astfel de scenariu, potrivit b1tv.ro. Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a criticat argumentele liberalilor, potrivit carora…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca sunt „cat se poate de obositoare” cinci randuri de alegeri intr-un singur an si ca e bine sa fie luata o decizie politica in acest sens. Intrebat daca alegerile parlamentare ar trebui sa aiba loc dupa turul al doilea al prezidentialelor sau intre cele…

- Premierul Marcel Ciolacu ajunge miercuri in Egipt, acesta urmand sa ii intalneasca pe refugiatii romani din Fasia Gaza care se intorc in tara si sa revina in Romania cu ei, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro.Deplasarea premierului Marcel Ciolacu in Egipt nu a fost anuntata oficial. De…