Românii află miercuri calendarul alegerilor: PSD și PNL vor merge pe liste comune Ziua de miercuri va aduce așteptatele vești legate de calendarul alegerilor, iar o posibila ințelegere intre PSD și PNL ar putea marca o schimbare semnificativa in peisajul politic. Surse din PSD indica faptul ca cele doua partide ar putea forma liste comune in anumite regiuni, consolidand astfel o alianța pentru alegerile municipale și județene. Romanii așteapta cu interes calendarul alegerilor, iar miercuri ar putea aduce vești importante in privința unei posibile ințelegeri intre PSD și PNL. Surse din cadrul PSD dezvaluie ca cele doua partide majore din Romania ar urma sa mearga pe liste comune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

