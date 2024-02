Stiri pe aceeasi tema

- Se rupe coaliția? Dupa eșecul negocierilor cu PSD pentru comasarea alegerilor din primavara, liberalii sunt forțați sa iși schimbe strategiile electorale. „Se rupe hamul, ori moare calul”, le-ar fi transmis Vasile Blaga liberalilor. Totul in contextul in care PNL a decis sa amane ședința Consiliului…

- In ședința coaliției de guvernare se discuta toate ipotezele in privinta comasarii alegerilor, a declarat presedintele PNL, Nicolae Ciuca. The post POLITICA Comasarea alegerilor, pe agenda coliției de guvernare first appeared on Informatia Zilei .

- Joi se anunța o ședința extrem de importanta a coaliției de guvernare cu teme care necesita decizii cat mai rapide.Printre subiectele care vor fi abordate, susțin surse politice, se afla și cel al comasarii alegerilor. Se discuta scenariul comasarii alegerilor locale cu cele europarlamentare pe…

- Liderii coaliției dezbat subiecte vitale, amanand deciziile pe termen scurt, inclusiv impozitul pe concedii medicale și comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderii coaliției de guvernare se pregatesc pentru o ședința cruciala, programata joi, in care vor fi dezbatute subiecte de importanța…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca problema comasarii alegerilor va fi discutata in partid si in coalitie, iar decizia va fi luata astfel incat „sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie”, informeaza AGERPRES . „In primul rand, este o decizie pe care o vom discuta…

- “Intelegerea mea este ca trebuie sa ne concentram pe problemele reale si adevarate ale fermierilor”, a comentat, recent, Nicolae Ciuca pe marginea scandalului din Delta Dunarii unde e implicat baronul PSD Paul Stanescu. Pe scurt despre aceasta poveste. Potrivit unei investigații a emisiunii ”Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca nu este o problema urgenta a romanilor comasarea alegerilor din acest an. „Nu cred ca… Se discuta foarte mult in ultimul timp pe comasarea alegerilor, dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor. Categoric ca vor fi discuții in interiorul PSD și in interiorul PNL,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca sunt „cat se poate de obositoare” cinci randuri de alegeri intr-un singur an si ca e bine sa fie luata o decizie politica in acest sens. Intrebat daca alegerile parlamentare ar trebui sa aiba loc dupa turul al doilea al prezidentialelor sau intre cele…