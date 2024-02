Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele comune cu PSD la europarlamentare, cu 58 de voturi pentru, 5 impotriva, 2 abtineri. Liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor, in sedinta partidului, ca decizia de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale are ca motivatie faptul ca va putea sa asigure o prezenta cat mai mare la vot si, in plus, va anula riscul cresterii curentelor extremiste. Europarlamentarul Vasile Blaga a afirmat ca solutia la care s-a ajuns este singura acceptabila din acest moment. ”Putem sa discutam cat dorim, ce ne-am propus poentru organizatii,…