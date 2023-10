Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar al Romaniei ar putea creste, in acest an, pana la 5,7%, ca urmare a implementarii legii privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament, a declarat miercuri premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Kiev.

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca reforma fiscala nu va aduce ”atingere” oamenilor de rand și viseaza in mod direct afaceriștii care nu iți platesc in mod corect taxele catre stat.De asemenea, Marcel Ciolacu, a readus in discuție subiectul pacanelelor in interiorul orașelor și a subliniat faptul…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale.Citește și: Marcel Ciolacu a declanșat…

- Marcel Boloș incearca sa ascunda deficitul Romaniei, este de parere Florin Cițu. Acuzația vine in contextul in care, spune Cițu, Boloș amana plațile, o metoda veche și confirmata, de altfel, de ministrul de finanțe. „Este metoda pe care a folosit-o și in 2019, dar aici a fost confirmata de ministrul…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit senatorului social-democrat, ideea majorarii TVA este doar o propunere a Comisiei Europene, in niciun caz o impunere! „Premierul este determinat sa realizeze toate reformele din PNRR și este pregatit sa iși angajeze raspunderea in Parlament, ne asigura Ion Mocioalca. Pe masa…

- Guvernul va continua adoptarea masurilor necesare pentru indeplinirea angajamentului asumat in programul de guvernare privind reducerea inflatiei la nivelul de 8% pana in decembrie 2023, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia…

- Noul plan „REPowerEu”, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care Guvernul il va trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor, 600 de milioane de euro urmand sa fie alocati pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocarea…