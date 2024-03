Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunța lista completa a artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc în perioada 14-17 martie,…

- James Arthur, Subcarpați, Deliric x Silent Strike w/ Muse Orchestra și Mario Fresh sunt primii artiști anunțați la Flight Festival 2024. Evenimentul se va desfașura in perioada 21-23 iunie 2024, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara.

- FLIGHT FESTIVAL se pregatește sa surprinda din nou in 2024! Dupa ediția trecuta in care cele trei festivaluri s-au unit sub umbrela District 2023, anul acesta Flight Festival revine cu forțe proaspete și anunța primul val de artiști. James Arthur, cantarețul britanic adorat pentru vocea sa incredibila…

- Organizatorii festivalului Massif cauta peste 150 de voluntari. Procesul de recrutare are loc pana in 20 februarie. Organizatorii festivalului Massif, impreuna cu Voluntariat Brașov, cauta peste 150 de voluntari gata sa traiasca cea mai tare experiența, in cadrul celui mai mare festival de muzica dintr-o…

- Festivalul Massif, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte din Romania, anunța primii artiști care vor ajunge in Poiana Brașov, in perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii sunt hotarați sa transforme aceasta destinație montana in locul ideal pentru toți cei care sunt in cautare…

- Festivalul Massif, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte din Romania, anunța primii artiști care vor ajunge in Poiana Brașov, in perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii sunt hotarați sa transforme aceasta destinație montana in locul ideal pentru toți cei care sunt in cautare…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…

- Astazi a avut loc un incendiu devastator la o pensiune turistica din județul Prahova. Sunt 6 morți și inca cateva persoane disparute. O noua tragedie ce putea fi evitata daca instituțiile abilitate ar fi acționat responsabil. Din anul 2019, pensiunea nu avea autorizație de securitate la incendiu. Și…