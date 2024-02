Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului Beach Please! se anunța una incendiara. Așa promit organizatorii, care au anunțat deja primii artiști internaționali care vor urca pe scena de la Costinești, in perioada 11-13 iulie 2024.

- Anul trecut, zeci de mii de spectatori au luat parte la District23, un concept inovator ce a adunat sub aceeași umbrela trei festivaluri: FLIGHT FESTIVAL, VEST FEST și Magnetic. Organizatorii FLIGHT FESTIVAL au anunțat ca in 2024 evenimentul nu va mai avea loc la Aerodromul Cioca.

- Organizatorii festivalului Massif cauta peste 150 de voluntari. Procesul de recrutare are loc pana in 20 februarie. Organizatorii festivalului Massif, impreuna cu Voluntariat Brașov, cauta peste 150 de voluntari gata sa traiasca cea mai tare experiența, in cadrul celui mai mare festival de muzica dintr-o…

- Festivalul Massif, cel mai nou si asteptat concept de divertisment de la munte din Romania, anunta primii artisti care vor ajunge in Poiana Brasov, in perioada 14 17 martie 2024. Organizatorii sunt hotarati sa transforme aceasta destinatie montana in locul ideal pentru toti cei care sunt in cautare…

- Organizatorii festivalului JazzX din Timișoara au anunțat primele nume pentru ediția de anul viitor a evenimentului, care va avea loc in perioada 5 – 7 iulie 2024, aceștia fiind GoGo Penguin, Jordan Rakei, Roberto Fonseca, MoonNeon și Jazzbois. “Prin JAZZx, Timișoara continua sa fie, in 2024, o capitala…

- Organizatorii festivalului Untold, unul dintre cele mai așteptate și apreciate festivaluri din Europa, tocmai au anunțat primii artiști care vor pași pe scena festivalului in perioada 8-11 August 2024. Ediția din 2024 va fi ediția cu numarul 9, iar organizatorii pregatesc deja deschiderea unui nou capitol…

- Festivalul MASSIF anunța lansarea abonamentelor BrasoViza, un beneficiu exclusiv pentru locuitorii din Brașov și Prahova. Astfel, cu un act de identitate valid care atesta domiciliul sau reședința in unul din cele doua județe, poți obține un abonament la preț special. Abonamentele BrasoViza se pot achiziționa…

- Ediția a XII-a a Ligii Companiilor a tras cortina dupa disputarea partidelor din faza a doua a intrecerii. Ultimul joc din play-off, dintre Mușatinii și Firefighters, a reprezentat și finala campionatului. La capatul unui joc intens și echilibrat, caștig de cauza a avut echipa jandarmilor ...