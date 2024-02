Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Massif, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte din Romania, anunța primii artiști care vor ajunge in Poiana Brașov, in perioada 14-17 martie 2024. Organizatorii sunt hotarați sa transforme aceasta destinație montana in locul ideal pentru toți cei care sunt in cautare…

- Dan Balan a susținut in Ajunul Craciunului, la Chișinau, un spectacol de excepție, insa unii fani l-au acuzat ca ar fi consumat alcool inainte de a urca pe scena. Ulterior, organizatorii show-ului „Dan Balan - Christmas Magic 2024” au avut prima reacție și au respins ferm acuzațiile la adresa cantarețului,…

- A fost stabilit programul ultimelor concerte din acest an și din primele zile ale anului viitor, pe scena din centrul Timișoarei. Invitatul principal al serii de revelion vor fi cei de la The Motans. Astfel, miercuri, 27 decembrie, va avea loc un concert Direcția 5. Revelionul va fi unul plin, cu numeroși…

- Imbucura-te, Om bun! Este indemnul la care Organizația Tinerilor de pe Valea Sebeșului (Oașa) invita publicul cugirean, duminica, 17 decembrie 2023, incepand cu ora 18:00, la Sala de spectacole a Centrului de Cultura „Valentin Uritescu” din Cugir, la un concert de colinde tradiționale romanești. Organizatorii…

- Organizatorii festivalului JazzX din Timișoara au anunțat primele nume pentru ediția de anul viitor a evenimentului, care va avea loc in perioada 5 – 7 iulie 2024, aceștia fiind GoGo Penguin, Jordan Rakei, Roberto Fonseca, MoonNeon și Jazzbois. “Prin JAZZx, Timișoara continua sa fie, in 2024, o capitala…

- Aflata pentru prima data in Timișoara, pe scena evenimentului „Timișoara 2023 la nesfarșit”, Katie Melua va fi acompaniata in cadrul concertului de vineri, 8 decembrie 2023, din Piața Unirii, de Corul pe voci egale al Liceului de Arta „Ion Vidu” Timișoara

- Moș Nicolae le aduce targoviștenilor un nou concert Trooper. Sambata, 9 decembrie a.c., baieții vor urca din nou pe scena de la Clubul Studenților din Targoviște, bineințeles alaturi de Lovebite. In aceeași seara, inițial suprapus peste evenimentul Trooper, fusese anunțat și un concert de colinde in…