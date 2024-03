Festival cu Ro-Alert despre urși treziți din hibernare de muzică, la Massif, Poiana Brașov! Nici drogurile nu au lipsit! Urșii au fost treziți de miile de decibeli, dar și miresmele de la Festivalul Massif, Poiana Brașov! Locuitorii din zona și cei aproape 10.000 de spectatori prezenți in prima zi a primului festival al anului au primit mesaje Ro-Alert in care au fost alertați de prezența unui urs chiar in Poiana Brașov, pe strada Poiana lui Neagoe. Posibil trezit din hibernare de vibrațiile boxelor, mamiferul a atras probabil de zona de mancare din interiorul imensiului spațiu unde s-a instalat distracția. Nu doar urșii au mirosit ceva la Massif ci și polițiștii care au dat amenzi de 140.000 de lei, marea majoritate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

