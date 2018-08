Lobby bun si lobby rău? Giuliani versus Bloomberg FUMIGENE DE WEEKEND (48) Lobby bun si lobby rau? Giuliani versus Bloomberg FUMIGENE DE WEEKEND (48) Dupa desantul OMS - Bloomberg la Cape Town, la care au participat si alde Mihalțan si Voiculescu, Africa de Sud pregatește o lege antitutun “cu de toate”, de la interzicerea fumatului in locurile publice la pachete generice STOP “Si daca cei dragi vor ajunge la pușcarie doar pentru ca fumeaza? Asta e numai un pas spre controlul stilului tau de viața, prin legiferare. Jos labele de pe alegerile mele!”.#HandOffMyChoices e numele unei campanii JTI, transmisa de 702 Talk Radio STOP Un oenge anti,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marturisirea lui Rudolph (Rudy) Giuliani, ca a luat bani de la Louis (Louie) Freeh, avocatul unui condamnat roman, ca sa trimita autoritatilor romane o scrisoare anti-Justitie, lasa la Bucuresti cativa cetateni cu pantalonii in vine: Dragnea, Tariceanu, Melescanu. Si produce niste daune pe care inca…

- Marturisirea lui Rudolph (Rudy) Giuliani, ca a luat bani de la Louis (Louie) Freeh, avocatul unui condamnat roman, ca sa trimita autoritatilor romane o scrisoare anti-Justitie, lasa la Bucuresti cativa cetateni cu pantalonii in vine: Dragnea, Tariceanu, Melescanu. Si produce niste daune pe care inca…

- Marturisirea lui Rudolph (Rudy) Giuliani, ca a luat bani de la Louis (Louie) Freeh, avocatul unui condamnat roman, ca sa trimita autoritatilor romane o scrisoare anti-Justitie, lasa la Bucuresti cativa cetateni cu pantalonii in vine: Dragnea, Tariceanu, Melescanu. Si produce niste daune pe care inca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut miercuri ca nu are nicio relevanta faptul ca Rudolf Giuliani a fost platit pentru a trimite scrisoarea catre autoritatile de la Bucuresti, sustinand ca acesta s-a informat in prealabil despre situatia din Romania si a facut demersul in cunostinta…

- "Atata vreme cat activitatile de lobby se desfasoara legal si sunt remunerate, nu, nu are nicio legatura. Mai mult decat atat, firmele de lobby imbratiseaza o cauza pe care urmeaza sa o sustina oficial daca cred in ea, ceea ce inseamna ca Giuliani in prealabil s-a informat despre situatia din Romania…

- Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a subliniat, luni, la Bucuresti ca SUA si aliatii occidentali sustin „progresele” facute de Romania in lupta anticoruptie. „Nu vrem sa faceti un pas inapoi”, a intarit Mitchell. Simbolic, declaratiile au fost facute in aula…

- In 2 noiembrie 2005, Washington Post dezvaluie ca in Romania si Polonia s-ar afla inchisori secrete ale CIA. Scandalul din Statele Unite declanseaza o reactie rapida la Bucuresti, care determina in mai...

- Romania are o mie de probleme de rezolvat, mai importante decat cele despre care Dragnea, Dancila si Tariceanu au vorbit la mitingul din Piata Victoriei. Oamenii din piata nu au rezonat la discursurile politicienilor, tocmai pentru ca pol...