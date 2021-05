Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala Te cunosc de undeva i-a facut pe Adriana Trandafir și Romica Tociu sa faca unul dintre cele mai spectaculoase momente din acest sezon al show-ului de la Antena 1. Aceștia s-au transformat in legendarii Minnelli și Joel Grey și au cantat piesa "Money".

- Andrei Ștefanescu a oferit detalii din culisele marii finale Te cunosc de undeva, la Observator. Concurentul care face o echipa de senzație cu Liviu Varciu a vorbit deschis despre relația pe care o are colegul sau și cum s-au pregatit pentru cursa spre marele premiu de sambata seara.

- In ediția 13 a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", in gala Romanilor Internaționali, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu se transforma in Matteo și Christian D. și urca pe scena cu piesa Mamacita.

- Cireașa de pe tort din aceasta ediție de la Te cunosc de undeva au fost nimeni alții decat Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, care s-au transformat pe scena celebrului show in Katy Perry și Nicki Minaj. ”Divele” au facut un moment spectaculos, iar jurații s-au amuzat copios.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au luat cu asalt scena din aceasta ediție și au impresionat cu momentul lor de senzație. Insa, transformarea de care au parte i-a amuzat teribil de mult, chiar inainte de a intra pe scena.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au caștigat cea de-a șaptea gala Te cunosc de undeva a sezonului 16 de la Antena 1. Cei doi s-au transformat in legendara trupa disco Ottawan, iar in urma punctelor obținute au ieșit invingatori in ediția de astazi.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au creat un moment special, la Te cunosc de undeva, dupa ce s-au transformat in trupa Andre. Iata care a fost reacția Andreei Balan, dupa ce i-a ascultat cantand pe cei doi.

- Moment cu totul și cu totul special, in ediția 4 a emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. De data aceasta, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au deghizat in Florin Pittiș și Mircea Baniciu și au facut show magic cu piesa „Vinovații fara vina”!