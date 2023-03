Liviu Teodorescu a lansat melodia „Putere”

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix și Shondaland lanseaza astazi trailerul oficial și noi imagini pentru viitoarea serie prequel Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Centrat pe ascensiunea reginei Charlotte catre faima și putere, acest prolog al universului Bridgerton spune povestea casatoriei dintre regina și regele George,…

- SHOWTIME® lanseaza trailerul oficial pentru al doilea sezon foarte așteptat al YELLOWJACKETS cu piesa “Just A Girl”. Seria nominalizata la Emmy® va reveni vineri, 24 martie SHOWTIME a lansat trailerul oficial al sezonului doi al dramei nominalizate la Emmy – YELLOWJACKETS. Trailerul sezonului doi marcheaza,…

- Actualul Alfa Romeo Giulia a fost lansat in 2016. Momentul lansarii berlinei de clasa medie a anunțat o noua epoca pentru constructorul italian, dupa o perioada de relativa stagnare la inceputul deceniului trecut. De atunci, Alfa Romeo a lansat și primul sau SUV, Stelvio, urmat de un al doilea SUV mai…

- Cu o experiența de peste 35 de ani in industria muzicala, timp in care a devenit cea mai iubita trupa rock din Romania, CARGO lanseaza videoclipul melodiei „Cruce-n destin”. Melodia este compusa de catre Adrian Igrisan, cu versuri de Adrian Igrisan si Claudiu Cirtina, iar productia a fost realizata…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2023 cu o piesa plina de intriga, melancolie si… pasiune – “Paturi straine”. Single-ul “Paturi straine” este compus de catre Liviu Teodorescu, muzica, versuri si productie, iar mix&mastering-ul au fost realizate de Max Kissaru. Videoclipul piesei este regizat de catre Cris…

Fly Project a lansat, joi, melodia ''Don Reggaeton'', o piesa plina de culoare, de ritm si bucurie, informeaza un comunicat al Roton Music transmis AGERPRES.

- Gracie Abrams a lansat piesa “Where do we go now?”, un portret superb al conexiunii care se estompeaza. Melodia va aparea pe așteptatul album de debut al lui Abrams, Good Riddance. Produs de Aaron Dessner de la The National, materialul “Good Riddance” va fi lansat pe 24 februarie, prin Interscope Records.…