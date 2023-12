Stiri pe aceeasi tema

- Superioritatea aeriana și in materie de artilerie a Moscovei ii imping la limita puterilor pe aparatorii orașului strategic Avdiivka din Donețk, pe masura ce muniția lor se epuizeaza, relateaza El Pais USA, intr-un amplu reportaj.

- Armata ucraineana se confrunta cu o crestere a numarului de asalturi rusesti pe frontul din est, mai ales in jurul orasului disputat Avdiivka, a declarat marti presedintele Volodimir Zelenski, in timp ce un consilier al sau a confirmat ca pe frontul de sud armata ucraineana a ocupat un cap de pod.

- Majoritatea oamenilor din Avdiivka au fugit din cauza razboiului. De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, populația a scazut de la 30.000 la 1.000. Puținii locuitori ramași au povestit pentru BBC ca totul este distrus de bombardamente și nu a mai ramas nimic din orașul frumos, cu parcuri, magazine…

- Batalii intense in Herson: rușii incearca sa opreasca intarirea pozițiilor ucrainene din zona estica a regiunii. Forțele Kievului incearca sa-și consolideze controlul asupra unui sat aflat la doar doi kilometri de fluviul Nipru, cu obiectivul de a-și asigura un punct de sprijin in vederea lansarii unor…

- Estimarea ucraineana a numarului de soldați pierduți in lupta de armata rusa in cadrul invaziei se apropie de 300.000. Cifrele furnizate de Kiev sunt intens discutate de analiștii de razboi. Unii spun ca datele se susțin, alții spun ca sunt exagerate. Ultima analiza a ministerului britanic al apararii,…

- Rușii incearca sa atraga pe frontul din Ucraina cetațeni sarbi, iar unii dintre cei recrutați au declarat pentru The Guardian ca procedura este foarte rapida. „Intr-o zi am devenit soldat pentru Rusia”, a spus unul dintre sarbi. Planul de recrutare este coordonat de un sarb care a luptat alaturi de…

- Armata rusa a declanșat de cateva zile o ofensiva in regiunea Donețk, in apropiere de localitatea Adviivka. Modul in care militarii Moscovei iși desfașoara in prezent acțiunile ofensive din zona arata „capacitatea forțelor ruse de a invața și a de aplica lecțiile tactice insușite pe frontul ucrainean”,…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele navale ruse au respins un atac cu drone maritime la Sevastopol. Rușii incearca incorporarea in masa a personalului medical din zonele ocupate at Info real.