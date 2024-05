Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a revendicat miercuri ocuparea a inca trei sate in Ucraina, inclusiv satul simbol Robotine de pe frontul de sud-est ce fusese recucerit de armata ucraineana anul trecut, in timp ce in provincia nord-estica Harkov trupele ucrainene s-au retras din unele zone in fata actiunilor ofensive ale trupelor…

- Kievul se asteapta sa primeasca primele sale avioane de lupta F-16 de la aliatii sai occidentali in iunie sau iulie, a declarat vineri o sursa militara ucraineana de rang inalt, relateaza Reuters.

- Președintele Franței Emmanuel Macron revine și iși asuma posibilitatea de a trimite trupe la sol in Ucraina, daca Rusia va reuși sa rupa frontul din Ucraina. Liderul de la Elysee susține intr-un interviu pentru The Economist ca, in cazul in care Ucraina ar cere ajutor militar la sol, Occidentul nu poate…

- Rusia a revendicat duminica capturarea unui nou sat pe frontul din estul Ucrainei, Novobahmutivka, in sectorul unde fortele ruse au avansat rapid in ultima perioada, informeaza Reuters si AFP, transmite Agerpres.

- Rusia a crescut importurile de benzina din Belarus, in martie, pentru a preveni riscul penuriei pe piața sa interna din cauza reparațiilor la rafinariile rusești atacate cu drone de catre Ucraina, au declarat miercuri patru surse industriale și comerciale, relateaza Reuters.

- Voluntari rusi care lupta pentru Ucraina au anuntat, miercuri, atacuri impotriva a doua mari orase rusesti situate in apropiere de granita cu Ucraina si i-au indemnat pe civili sa paraseasca aceste zone.

- Peste 700 de voluntari straini care lupta pe front de partea Ucrainei, printre care se numara cetațeni din Romania, Țarile de Jos, Noua Zeelanda, Norvegia și Polonia, au fost dați in urmarire de Rusia, a anunțat Comitetul rus de Investigații, potrivit agenției ruse de presa TASS.

- Kaja Kallas a respins duminica, 18 februarie, mandatul de arestare emis de Rusia pe numele ei, afirmand ca este doar o incercare de intimidare, in contextul in care se speculeaza ca premierul estonian ar putea obține un post de conducere la nivelul Uniunii Europene, scrie Reuters.Candva condusa de Moscova,…