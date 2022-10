Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal – Liverpool 3-2 a fost capul de afiș al zilei in campionatele de top din Europa. Tot astazi, Manchester United a invins Everton cu 2-1, dupa ce Cristiano Ronaldo a ieșit la rampa și a marcat golul cu numarul 700 in cariera, pentru echipele de club. In La Liga, Barcelona a caștigat la limita…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Formatia Manchester City a invins, miercuri seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Copenhaga, in grupele Ligii Campionilor. Tot miercuri, Chelsea s-a impus cu 3-0 in meciul cu AC Milan si Dortmund a invins in deplasare FC Sevilla, scor 4-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Transferul lui Erling Haaland (22 de ani) la Manchester City și reinnoirea contractului lui Kylian Mbappe (23 de ani) cu PSG l-au facut pe Jude Bellingham (19 ani), mijlocașul englez al Borussiei Dortmund, cel mai ravnit jucator al momentului. Ben Foster e convins: „Va sfarși precum Grealish daca va…

- Erling Haaland a semnat o „dubla” spectaculoasa in duelul Sevilla – Manchester City și a ajutat trupa lui Pep Guardiola sa caștige cu 4-0. Este primul jucator care a reușit mereu sa inscrie in primul meci din Champions League cu cele trei echipe la care a jucat: Salzburg, Dortmund și acum City. In prima…

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…