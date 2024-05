Și-a făcut singură cel mai frumos cadou! Borussia Dortmund și-a facut cel mai frumos cadou. Borussia Dortmund a caștigat miercuri seara prima manșa a semifinalei cu PSG din semifinala Champions League. Sigur, a caștigat momentan o batalie, nu și razboiul. Invingatorukl cel mare se va ști marțea viitoare, pe Parc des Princes. Insa succesul galben-negrilor are o insemnatate imensa. Pentru ca a oferit exact punctele de care fotbalul german avea nevoie la coeficientul acestui sezon ca sa termine pe primul loc! Iar primele doua campionate in ordinea coeficienților vor avea cinci reprezentante in vitoarea ediție, cea cu haine noi, a grupelor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal, Liverpool și Manchester City, cei trei granzi din Premier League care se lupta pentru titlul de campioana in Anglia, sunt echipele interesate de serviciile lui Ferland Mendy (28 de ani), fundașul stanga al celor de la Real Madrid. ...

- Bayer Leverkusen a invins-o pe teren propriu pe Werder Bremen cu 5-0, in etapa a 29-a din Bundesliga, si a cucerit matematic titlul in Germania, deși mai sunt 5 etape de disputat, intrerupand hegemonia de 11 ani a lui Bayern Munchen.Golurile partidei disputate duminica, 14 aprilie, au fost marcate de…

- Toni Kroos, caștigator al Cupei Mondiale din 2014 cu echipa naționala a Germaniei, și-a luat adio de la naționala dupa ce Anglia a eliminat Germania de la EURO 2020. Cu toate acestea, starul lui Real Madrid a decis sa revina la echipa naționala pentru a o ajuta la EURO 2024.

- Toni Kroos, ciștigator al Cupei Mondiale din 2014, cu Germania, a spus adio naționalei sale dupa ce Anglia a eliminat-o de la EURO 2020. Insa, starul lui Real Madrid a decis sa revina la prima reprezentativa pentru a o ajuta la EURO 2024. In virsta de 34 de ani, mijlocașul lui Real Madrid, Toni Kroos,…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…

- Real Madrid – Manchester City, PSG – Barcelona. Pe cine intalneste echipa lui Horatiu Moldovan Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intalni Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon.Echipa lui Horatiu…

- Andreas Brehme, autorul golului victoriei pentru Germania in finala Cupei Mondiale din 1990, a murit la 63 de ani, noteaza news.ro. Brehme a castigat Bundesliga atat cu Kaiserslautern, cat si cu Bayern Munchen si a castigat, de asemenea, un titlu in Serie A cu Inter Milano.Cotidianul german…

- Presa din Germania și Italia noteaza ca lista posibililor succesori ai lui Tuchel conține 7 variante, cu Zidane și Thomas Muller la rubrica nominalizarilor surpriza. Bayern Munchen e in cadere libera. A pierdut al treilea meci consecutiv, 2-3 la Bochum in Bundesliga, dupa 0-3 cu Leverkusen in derby-ul…