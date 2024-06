Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, care a fost desemnat oficial candidat al partidului AUR la alegerile prezidențiale din septembrie și care iși lanseaza candidatura in cursul acestei seri, a publicat pe site-ul personal un manifest...

- Membrii Consiliului Județean al Elevilor iși invita colegii buzoieni sa participe astazi la workshop-uri organizate in cadrul proiectului „Discovery Hub”, finanțat prin Fondul „Stiințescu” Buzau, ediția III, implementat de catre Fundația Comunitara Buzau in parteneriat cu Romanian-American Foundation…

- Coreea de Nord a trimis aproximativ zece baloane cu gunoi și balegar in Coreea de Sud, informeaza agenția de știri sud-coreeana Yonhap, citand armata. Coreea de Nord a lansat pentru prima data baloane de gunoi pe 28 mai.

- Biblioteca Județeana Mureș și Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Targu Mureș, invita comunitatea academica sa participe marți, 28 mai 2024, ora 18:00, la evenimentul de lansare a carții „Frumoasa era Sena pe sub florile mele" (Ed. Curtea Veche, 2023), scrisa de istoricul…

- Comunicarea 2.0, cartea despre impactul noilor tehnologii digitale asupra alegerilor și democrației va fi lansata pe data de 23 mai, la The Coffe Factory din București . Volumul semnat de profesorul Antonio Momoc, cercetator in științele comunicarii la Universitatea din București, este un studiu despre…

- Astazi, 15 mai 2024, AUR Constanta lanseaza programele de administratie pentru municipiul si pentru judetul Constanta. Acest eveniment se desfasoara la orele 18.00, la Hotel Del Mar Ballroom, Mamaia, cu participarea Presedintelui AUR George Simion, a Candidatului la Presedintia Consiliului Judetean…

- Comedia „Retreat Vama Veche”, regizata de Petre Nastase, in care Ada Condeescu, Laura Cosoi si Adela Popescu au rolurile principale, va fi lansata in aceasta toamna. Single-ul "In camera ta" al trupei 3 Sud Est se va regasi pe coloana sonora a lungmetrajului, conform news.ro.

- Premiera in premiera! Primele imagini din filmul toamnei, regizat de Petre Nastase, cu Ada Condeescu, Adela Popescu și Laura Cosoi in rolurile principale, in noul clip 3 Sud Est! 3 Sud Est, trupa fenomen care a cucerit topurile muzicale de-a lungul timpului, aduce in playlisturile de vara „In camera…