Stiri pe aceeasi tema

- Satul Vadu Dobrii din Hunedoara, una dintre cele mai izolate așezari din Romania, parea in ultimii ani condamnat la dispariție, insa cateva familii au gasit aici oportunitatea unei vieți in armonie cu natura, departe de „civilizație” și au reanimat locul uitat in inima munților Poiana Rusca.

- Orice iubitor de feline știe ca pisica este stapanul. Cand aceasta intoarce nasul și comunica faptul ca bobițele sunt nesatisfacatoare, singura opțiune este hrana umeda pentru pisici.Mai este secret ca multe pisici prefera carnea in sos? O pisica rasfațata ar zice ca este adecvata aceasta ofranda pe…

- Un medic veterinar a emis un avertisment urgent pentru proprietarii de pisici care iși hranesc animalele de companie exclusiv cu hrana uscata. Acest obiecei poate duce la boli grave asupra tractului urinar al animalului. Dr. Drew, din Tampa, Florida, a devenit viral pe TikTok. Acesta a avertizat ca:…

- Cainele tau iși urmarește uneori coada? Chiar daca acest lucru ar putea parea draguț și amuzant, de fapt, ar putea indica o problema importanta. Mai ales daca se intampla des. Iata trei dintre cele mai comune motive pentru care face acest gest. Motivele pentru care cainele iși urmarește coada Deși la…

- Un barbat din Turda a primit o amenda usturatoare, dupa ce un vecin a postat in mediul online imagini cutremuratoare cu patrupedul tinut in lant fara hrana si apa. In imaginile postate pe retelele de socializare se vede ca animalul este numai piele si os. Politia Animalelor a vazut imaginile si a mers…

- Mulți stapani de caini iși hranesc patrupedele cu mancare facuta in casa, crezand ca le ofera o dieta mai sanatoasa și mai naturala. Cu toate acestea, experții avertizeaza ca aceasta practica poate avea consecințe negative pentru sanatatea animalelor de companie.

- Sauna reprezinta un mod de relaxare pe care multe persoane il practica. Mai mult de atat, are foarte multe beneficii asupra organismului. Daca nu știți ce sa alegeți intre sauna uscata și cea umeda, aflați in urmatoarele randuri. Diferența dintre sauna uscata și sauna umeda Sauna uscata și cea umeda…

- Proprietarul unui caine periculos și agresiv, identificat și sancționat de polițiștii de la protecția animalelor, pentru abandon și neacordare de asistența medicala. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj s-au sesizat din oficiu cu privire…