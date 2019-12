Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi va angaja raspunderea asupra legii bugetului de stat, legii asigurarilor sociale pe anul 2020 si asupra modificarii OUG 114, potrivit unei decizii luate in Biroul Executiv al PNL, au declarat luni, pentru AGERPRES, surse liberale. Sursele citate au precizat ca, "in principiu",…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, referitor la decizia PSD de a ataca la CCR doua dintre legile pe care Guvernul si-a asumat raspunderea, ca este ”o decizie foarte proasta”. ”Foarte multi copii nu mai pot sa se duca la scoala”, a spus premierul.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, dupa ce PSD a anuntat ca va contesta la CCR doua dintre legile pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in PArlament, ca PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronior rosii

- Proprietarul cainelui si patrupedul se aflau pe strada, iar hotul s-a apropiat de acestia, aparent binevoitor. A cerut proprietarului sa-i dea putin cainele, ca-i place cum arata, ca sa il ia in brate, apoi l-a lovit puternic pe barbat si a rupt-o la fuga cu tot cu caine. Zilele trecute, politistii…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmeaza sa isi asume raspunderea intr-o prima etapa – modificarile la legile justitiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar si prezentarea, intr-o prima lectura, a proiectului privind OUG 114, pentru…

- Guvernul a dezbatut, in prima lectura, doua proiecte de lege, pentru care urmeaza sa decida, in urmatoarea sedinta, angajarea raspunderii privind unele masuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 in domeniul justitiei si, respectiv, abrogarea OUG 51/2019, referitoare la masurile care au incidenta…

- Pensiile au venit diminuate din cauza unei erori informatice de la CEC. Liberalii cer demisia sefului bancii. Liberalii doljeni cer demisia sefului CEC Dolj,din cauza scandalului legat de pensiile celor care incaseaza banii pe carduri, care au intrat fara marirea acordata de la 1 septembrie. „PSD s-a…

- Guvernul britanic a solicitat sambata autoritatilor americane sa „reconsidere“ decizia de a o autoriza pe sotia unui diplomat american implicata intr-un accident auto mortal in Anglia sa se intoarca in Statele Unite fara sa fie judecata, potrivit AFP.