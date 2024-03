Premierul, despre impozitul progresiv Marcel Ciolacu a declarat ca anul viitor nu se va aplica impozit progresiv pe salarii. El a raspuns astfel intrebat, luni seara, intr-o emisiune la Antena 3, daca anul viitor vom avea impozit progresiv pe salarii, pornind de la afirmatiile unui secretar de stat din Ministerul Finantelor, Alin Andries, care a afirmat ca se fac calcule la Ministerul de Finante in acest sens. „Nu. Sunt unul din sustinatorii impozitului progresiv, dar impozit progresiv nu inseamna… Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. Noi aici trebuie… De ce avem cea mai mare? Pentru ca impozitarea pe capital este… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

