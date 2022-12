La Parlament, comisiile de specialitate au finalizat dezbaterile asupra bugetelor principalilor ordonatori de credite

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Romania pot beneficia – in premiera - de consiliere psihologica și psihoterapie in mod gratuit. Peste 70.000 de ore de terapii - intervenție psihologica și psihoterapeutica - sunt disponibile copiilor din Romania prin intermediul Programului Național al Guvernului – DIN GRIJA PENTRU COPII.…

- In 2023, romanii vulnerabili vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Ministerul de Finante a incasat primii bani din Planul National de Redresare si Rezilienta, respectiv suma de 82 de milioane de lei, a anuntat vineri institutia. “Deschidem prin aceasta tragere drumul fondurilor din PNRR in conturile statului, pe baza actiunilor realizate de Ministerul Finantelor. E…

- Tinerii și familiile la inceput de drum pot accesa credite garantate de stat. A fost publicat in Monitorul Oficial regulamentul celor doua programe de creditare cu garanția statului și dobanda subvenționata, Student Invest și Family Start. „Mi-am dorit mult ca aceste doua programe, incluse in pachetul…

- Senatorii din comisiile de specialitate reiau marti dezbaterile asupra ordonantei privind energia. Social-democratii spun ca actul normativ trebuie imbunatatit si cer, intre altele, ca plafonarea preturilor sa se raporteze la consumul curent, nu la cel de anul trecut. Si USR sustine o raportare a consumului…

- 1029 copii provin din familii monoparentale, adica cu un singur parinte. Potrivit Ministerului Muncii, cei 1029 de copii din județul Hunedoara sunt din 580 de familii. Și este vorba strict de familiile monoparentale care beneficiaza de alocația pentru susținerea familiei. O statistic mai ampla nu…

- Persoanele care vor sa ceara informații despre programul „Sprijin pentru Romania”, prin care persoanelor cu venituri mici li se acorda un voucher de 250 de lei, o data la doua luni, sunt trimise de la Ana la Caiafa.