- Procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, s-a aflat printre cei 180 de pasageri ai cursei aeriene Wizz Air Bruxelles Charleroi - Cluj-Napoca, zbor care a intarziat peste 20 de ore, ea afirmand ca a depus o plangere catre conducerea companiei. "Zborul in cele din urma a fost placut,…

- O cursa a unei companii low-cost este blocata pe un aeroport din Liege, Belgia, de aproape 19 ore. 181 de persoane au ramas pe aeroport, iar printre pasagerii blocați este și fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, potrivit g4media. Unul dintre pasageri a declarat pentru G4Media.ro ca nu au reușit sa…

- Cei trei parlamentari vizati de ancheta DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Caprar, deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita, deputat PSD de Caras Severin, scriu jurnaliștii de la www.opiniatimisoarei.ro Anchetatorii anticorupție au facut, luni dimineața, nu mai puțin de 15 perchezitii, intr-un…

- Un elev de clasa a opta din Prahova a fost mutilat cu acid in timp ce-l ajuta pe tehnicianul scolii sa mute un dulap, informeaza Antena 3. Recipientul in care se afla substanta s-a varsat, iar elevul a suferit arsuri grave. Potrivit reporterului Antena 3, incidentul a avut loc la inceputul lunii noiembrie,…

- Sunt probleme mari in județul Ilfov in ceea ce priveste protecția mediului. Asta in ciuda semnalelor de alarma trase de instituții abilitate ale statului roman. Legaturi suspecte ale Gabrielei Dorojan, șeful Garzii Naționale de Mediu, cu oameni de afaceri care acționeaza in domeniul tratarii deșeurilor…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a anunțat ca a fost sesizat de procurorii de la Secția de Urmarire Penala și Criminalistica cu privire la un conflict de competența pentru anchetarea unei componente a dosarului privind intervenția salvatorilor și deciziile medicale luate pentru victimele de…

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- Un accident grav in care a fost implicata o Ambulanța in misiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambatat in Cluj-Napoca. In jurul orei 2. 20, o Ambulanța care transporta un pacient spre spital a fost lovita violent de un autoturism. Accidentul a avut loc chiar in centrul Clujului, potrivit Mediafax.…