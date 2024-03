Stiri pe aceeasi tema

- In vastul domeniu al aviației, unde giganți precum Emirates și Delta domina cerul, exista transportatori de pavilion mai mici care navigheaza in liniște pe caile aeriene, reprezentand națiuni cu flote modeste. Aceste microcompaniile aeriene, deși de dimensiuni reduse, joaca un rol foarte important in…

- Ukraine will do everything possible to secure an international investigation into the downing of a Russian military transport plane, the country’s ombudsman said on Thursday, a day after Moscow accused Kyiv of deliberately shooting it down, according to Reuters. Russia said the Ilyushin Il-76 military…

- Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, a trimis vineri catre Parlament un punct de vedere in care spune clar ca nu susține legea USR care ar transforma stuful din Delta inapoi in stuf, dupa ce majoritatea PSD l-a transformat, prin lege, in pajiște, potrivit unui comunicat USR. USR lanseaza…

- Parchetul European a cerut documente de la instituțiile statului in legatura cu modul in care doua firme apropiate de baronul PSD Paul Stanescu au ajuns sa solicite subvenții europene de aproape 6 milioane de euro pentru stuful din Delta Dunarii, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. In paralel,…

- Adjunctul Inspectoratului de Poliție Gorj, Ion Frațilescu, este cercetat de șefii din IGPR dupa ce a fost acuzat de un protestatar din Targu Jiu ca i-a lovit mașina cu piciorul. IPJ Gorj a comunicat, dupa incident, ca adjunctul șef s-a dezechilibrat și a lovit involuntar mașina protestatarului. Luni…

- China is launching an anti-dumping investigation into liquor products like brandy from the European Union as trade tensions between Beijing and Brussels intensified. European liquor stocks declined, according to Bloomberg. The investigation will focus on brandy products that come in smaller than 200…

- The European Union on Monday said it would launch an investigation of social media company X, formerly known as Twitter, over a suspected breach of obligations in its first such probe under the Digital Services Act (DSA), according to Reuters. The DSA, which entered into force in November last year,…

- Romania accepta extinderea competențelor Parchetului European, a declarat ministrul Justiției din Romania, Alina Gorghiu, la reuniunea Consiliului JAI din 4 – 5 decembrie 2023. Subiectele privitoare la Justiție s-au discutat la 4 decembrie, aceasta fiind prima zi a reuniunii JAI. Parchetul European…