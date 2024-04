Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general a facut un gest tardiv și inutil in solicitarea avizului pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei. Aceasta mișcare vine prea tarziu și pare sa fie mai mult o formalitate decat o acțiune decisiva pentru aducerea adevarului la lumina și pentru asigurarea justiției.…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.In iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru infractiuni…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare, potrivit agerpres.ro. Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata…

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarului Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. CONTEXT: Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA a venit miercuri in Romania, intr-o vizita care nu fusese anunțata public. Wray are intalniri cu Alex Florența, procurorul general al Romaniei, cu Marius Voineag, șeful DNA și Alina Albu, șefa DIICOT. Vizita șefului FBI in…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, ca plangerea penala care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis, depusa de AUR si legata de deplasarile acestuia in strainatate, este pe circuitul administrativ la nivelului Parchetului General si probabil va fi repartizata unui…

- AUR a depus plangere pe numele lui Klaus Iohannis in legatura ca cheltuielile președintelui pe deplasarile in afara țarii. Procurorul general, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, la un post TV, referindu-se la plangerea penala depusa de AUR care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis in legatura…