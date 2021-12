Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu a evitat sa raspunda daca sustine sau nu introducerea obligativitatii Certificatului Verde la locul de munca si a subliniat ca noua varianta de proiect cu care vine acum Guvernul trebuie sa contina masuri constitutionale si care sa aiba un rezultat.

- Dupa ce nu a trecut de Senat, Legea care urmarește impunerea Certificatului Verde și la locul munca urmeaza sa ajunga Post-ul Certificatul Verde, la un pas de a deveni obligatoriu la locul de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PSD, PNL, UDMR și USR par decise sa instituie, prin lege, obligativitatea prezentarii Certificatului Verde tuturor salariaților din Romania, indiferent daca aceștia lucreaza la stat sau la privat. Legea, care a...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu se poate realiza o coalitie de guvernare fara compromis si ''nu va fi nicio problema sa gaseasca USR o solutie de a merge mai departe alaturi de PNL'', iar...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca Nicolae Ciuca este un "militar exceptional" si, din acest punct de vedere, lucrurile sunt "simple si clare", insa exista o problema pe palier politic: "in ultima perioada, in tarile democratice, niciun militar, fost militar, in retragere, nu a condus Guvernul".…

- Fostul primar social-democrat al sectorului 1, Dan Tudorache, transmite ca nu ia in calcul sa voteze Legea adoptarii Certificatului Verde. Precizarile vin in contextul in care actul normativ urmeaza sa intre in aceasta saptamana in comisii, la Camera Deputaților. ”Indiferent de rezultatul dezbaterilor,…