Românul care a câștigat 500.000 de lire la un concurs în Anglia s-a întors a doua zi la muncă! Livrează pizza /VIDEO Un roman care a caștigat 500.000 de lire la loterie in Anglia, s-a intors a doua zi la munca ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Marius Preda livreaza pizza de mai bine de 4 ani, de cand s-a mutat in Marea Britanie. Sunt foarte fericit ca am castigat si sunt extrem de entuziasmat, o astfel de suma iti schimba viata!”, a spus el, potrivit BOTB .”Best of the Best” este denumirea popularului concurs care, saptamanal, face cate un nou și fericit caștigator. Marius (28 de ani) a caștigat unul dintre cele mai mari premii ale respectivului concurs de televiziune, fapt confirmat și de Christian Williams,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

