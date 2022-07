Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jurnalista de televiziune rusa Marina Ovsiannikova a fost gasita vinovata, joi, de discreditarea fortelor armate ruse prin postarile sale pe retelele sociale care condamnau actiunile Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters.

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- Autoritațile locale din orașe de pe intreg teritoriul Rusiei au inceput in ultimele zile sa dea jos bannere cu litera „Z”, devenit un simbol al susținerii fața de razboiul dus in Ucraina, relateaza The Moscow Times. De masura au fost vizate inclusiv partidele politice, Serghei Mironov, liderul formațiunii…

- La peste trei luni de la invazia Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat soldații raniți pe ront, aflați intr-un spital din Moscova. Pe unul dintre soldați, președintele Rusiei l-a intrebat daca și-a vazut familia, iar tanarul a raspuns ca nu. Imbracat in halat alb și insoțit de ministrul rus al…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat rezervele internationale ale bancii centrale a Rusiei dupa invazia…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca a declarat ”persona non grata” sapte diplomati danezi, ca raspuns la o actiune similara luata de Copenhaga cand a expulzat 15 diplomati rusi in luna aprilie, relateaza Reuters. Moscova se opune, de asemenea, si politicii Danemarcei de acordare de asistenta…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…