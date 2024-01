Stiri pe aceeasi tema

- Japan Airlines inregistreaza o premiera istorica numind miercuri prima femeie președinte a companiei, intr-o țara unde diversitatea de gen este o problema naționala. Mitsuko Tottori este o fosta insoțitoare de cabina, care a promovat treptat, pana la funcții de conducere superioara, facand acum un pas…

- Japonia si-a inasprit protocoalele de control al traficului aerian, dupa coliziunea care a avut loc in data de 2 ianuarie pe principalul aeroport din Tokyo. Masurile de siguranta de urgenta au fost anuntate de Ministerul Transporturilor, dupa ce un avion de pasageri al Japan Airlines s-a ciocnit cu…

- Pilotii avionului Japan Airlines implicat in accidentul de marti de pe aeroportul Haneda din Tokyo nu au vazut aeronava cu care au intrat in coliziune pe pista de aterizare, a declarat joi pentru France Presse un purtator de cuvant al companiei aeriene.

- Autoritatile japoneze au declarat miercuri ca avionul de pasageri care s-a ciocnit marti cu un turbopropulsor al Garzii de Coasta pe aeroportul Haneda din Tokyo a primit permisiunea de a ateriza, dar avionul mai mic nu fusese autorizat sa decoleze, conform transcrierii conversatiilor cu turnul de control,…

- Toti cei 379 de pasageri si echipajul au scapat din aeronava Airbus A350 care a fost cuprinsa, marti, pe aeroportul Haneda din Tokyo, de o minge de foc dupa ce s-a ciocnit cu un avion mai mic al Garzii de Coasta, la scurt timp dupa aterizare. Cinci dintre cei sase membri ai echipajului avionului Garzii…

- Un avion al companiei Japan Airlines, in care se aflau aproape 400 de pasageri și membri ai echipajului, a luat foc marti seara, 2 ianuarie, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Toate persoanele aflate la bord au fost evacuate in siguranța. Pasagerii au filmat din interior momentele de groaza pe…

- Informații de ultima ora vin din Japonia. Sunt imagini dramatice aparute pe rețelele de socializare. Un avion al companiei aeriene Japan Airlines, in flacari pe pista aeroportului Haneda din Tokyo, informeaza BBC. Din primele informații, avionul era in flacari in momentul aterizarii. Imagini transmise…

- Toshiba va fi retrasa miercuri de la bursa din Tokyo, dupa o prezenta de 74 de ani pe piata japoneza de capital, in urma a zece ani de revolte si scandaluri care au dus la prabusirea uneia dintre cele mai mari marci din Japonia, la o preluare si un viitor nesigur, transmite Reuters, preluata de News.ro.