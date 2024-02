Alina Gorghiu, întâlnire cu Yuriko Koike, prima femeie Guvernator din istoria Japoniei Alina Gorghiu, ministrul Justiției, s-a intalnit cu Yuriko Koike, Guvernatoarea prefecturii Tokyo, care este prima femeie din istoria Japoniei care ocupa aceasta funcție și administreaza o regiune dens populata, cu 37 de milioane de locuitori. In cadrul intalnirii, Alina Gorghiu și Yuriko Koike au vorbit despre egalitatea dintre femei și barbați in politica, dar și despre criza umanitara generata de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. „Nu e ușor sa spargi gheața intr-o lume a barbaților” a spus Koike. Ministrul Gorghiu a evidențiat, de asemenea, ca valorile fundamentale ale democrației, statului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

