JADA lanseaza single-ul “Something To Say” Jada a lansat astazi, 12 noiembrie, noua sa piesa, intitulata ‘Something To Say’.Piesele anterior lansate, “I’m Back”, “Nudes” și “Lonely” au ajuns pe locul intai in topul Official Danish Airplay Chart, fiind apreciate la nivel international și susținute de multiple platforme de streaming și integrate in numeroase playlist-uri. Jada a declarat:“Acest cantec relateaza povestea unei relații in care simți ca exista o distanța intre tine și partenerul tau. Atunci cand acesta / aceasta are un comportament mai rece fața de tine și nu știi de ce. Piesa vorbește despre dorința de a te reapropia de acea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

